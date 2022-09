Jordi Alba-Inter, non è finita: ecco come può arrivare

Jordi Alba è stato uno dei nomi accostati all’Inter in questo calciomercato estivo e i nerazzurri hanno un piano per prenderlo

Mettere a segno colpi all’ultimo secondo non è mai semplice, ma nemmeno impossibile. In casa Inter per ora si continua a cercare un difensore, mentre sembrerebbe essersi sbloccato l’arrivo di Acerbi dalla Lazio. I nerazzurri nel frattempo non perdono di vista un obiettivo dal Barcellona.

Infatti Jordi Alba, terzino del Barcellona nella lista dei sacrificabili per il club catalano, è stato accostato anche all’Inter. Il tempo però ora stringe e sembra impossibile portarlo a Milano. Ecco la possibile soluzione.

Calciomercato Inter, Jordi Alba a gennaio: dipende anche da Gosens

Jordi Alba fa parte dei giocatori storici del Barcellona. Lo spagnolo indossa la magia blaugrana da ben 10 anni, ma per lui il momento dell’addio potrebbe essere arrivato. Il club spagnolo ha bisogno di qualche cessione e lui sarebbe tra i candidati sacrificabili.

Con poco tempo rimasto prima della fine del calciomercato estivo diventa impossibile prenderlo ora, ma l’Inter avrebbe un piano per gennaio. I nerazzurri infatti sono sulle tracce dello spagnolo e a gennaio potrebbero tornare all’attacco, soprattutto qualora lo spagnolo non trovasse spazio nel Barcellona da qui a gennaio. Dunque nella sessione dopo il Mondiale l’Inter potrebbe tentare il colpaccio, soprattutto qualora Gosens continuasse a non convincere.