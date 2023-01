Bivio Zidane: ora la Juventus aspetta il verdetto

L’ex tecnico del Real Madrid è ancora senza squadra: dalla Spagna rilanciano l’ipotesi Juve, ma un’altra big non ha ancora perso le speranze

Ci aveva sperato, ci aveva creduto, ma alla fine ne è rimasto deluso. Zinedine Zidane aveva puntato tutto sulla panchina della Nazionale francese, salvo poi incassare la decisione della Federcalcio francese – con tanto di ‘sberleffo’ da parte del numero uno Noel Le Graet – di proseguire il rapporto col ct Deschamps, che ha perso la Coppa del Mondo solo ai calci di rigore.

L’ex allenatore del Real Madrid è quindi ancora a caccia di una panchina. Gli ultimi risultati di due delle maggiori pretendenti storiche sul suo profilo – parliamo della Juve e del PSG – alimentano le voci di un clamoroso doppio ritorno di fiamma per Zizou, che può vantare una sorta di tocco magico sulla Champions League.

Zidane tra Juve e PSG: il punto

È bastata infatti una sola sconfitta – sebbene roboante, proprio nello scontro diretto per lo scudetto – dopo 8 vittorie consecutive, per far tornare i mal di pancia attorno alla figura di Massimiliano Allegri. Il quotidiano spagnolo Marca ha rilanciato l’idea Zidane per il futuro della panchina bianconera, ma la Juve non è la sola opzione sul tavolo.

Caduto rovinosamenre nel posticipo domenicale per mano del Rennes – è la seconda sconfitta del 2023 per Messi e compagni – anche Christophe Galtier non se la passa benissimo in quel di Parigi. La sua squadra è ancora prima in Ligue 1– e ci mancherebbe altro, potrebbe dire qualcuno – ma non convince. In Champions è arrivata la delusione per il secondo posto nel girone, che costringe i transalpini ad un durissimo ottavo di finale contro il Bayern Monaco. Sarà decisivo il cammino europeo per decidere le sorti dell’allenatore francese. Non è poi da escludere, per concludere, la pista Tottenham qualora Antonio Conte – curiosamente accostato sempre a Juve e PSG – non decida di andar via da Londra.