Maldini non molla Zaniolo: pronta l’offerta con scambio

Il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray non cambia i programmi del club rossonero: già in estate è pronto un nuovo assalto

Nella giornata di mercoledì 8 febbraio si è consumato l’addio defintivo di Nicolò Zaniolo alla Roma. Il calciatore ha firmato un contratto quadriennale, col suo ormai ex club che incasserà dalla cessione circa 16,5 milioni di parte fissa più 13 milioni di bonus, alcuni facilmente raggiungibili. Ai giallorossi anche due milioni di euro in caso di futura rivendita sopra i 20 milioni. Il club capitolino inoltre incasserà il 20% sulla differenza della futura rivendita sopra i 16, 5 milioni.

E fu così che, un po’ a sorpresa, il talento nativo di Massa ma cresciuto a La Spezia si è legato al club turco, frustrando le speranze del Milan di arrivare al suo cartellino nella prossima estate. Quando Tiago Pinto avrebbe dovuto giocoforza abbassare le sue pretese ecomomiche. Zaniolo ha però ottenuto l’inserimento di una clausola rescissoria che avrà un valore pari a 35 milioni nel prossimo mercato, scenderà sui 28-30 milioni nel 2024 e si abbasserà ancora a 23-25 nel 2025. Questo lascia più di una porta aperta ai desideri meneghini di ingaggiare il bizzoso attaccante italiano.

Zaniolo-Milan, non finisce qui: la strategia di Maldini

Approfittando del mai celato desiderio del calciatore di vestire la maglia rossonera, l’abile Maldini è pronto a tornare alla carica già dal prossimo luglio. Con una proposta che dovrebbe per lo meno essere presa in considerazione dalla dirigenza turca.

In casa Milan la questione legata agli esuberi sul fronte d’attacco è sempre attuale. Uno dei papabili all’addio, Ante Rebic, potrebbe essere il profilo giusto per far cedere le resistenze dei giallorossi di Turchia. Con un conguaglio cash che dovrebbe essere oggetto di trattativa tra le parti, il Milan conta di strappare un clamoroso sì. Che renderebbe di fatto temporaneo – come già qualcuno aveva ipotizzato – il trasferimento nel club in cui già militano vecchie conoscenze del nostro calcio come Torreira e Mertens.