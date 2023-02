Zaniolo via, Mourinho si infuria: la situazione in casa Roma

Nicolò Zaniolo ha detto addio alla Roma: nelle prossime ore sarà ufficialmente del Galatasaray, la rabbia di Mourinho

Ci aveva sperato, fino alla fine: Josè Mourinho dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo per i prossimi mesi. Il talentuoso giocatore, classe 1999, ha sposato subito il progetto del Galatasaray per non rischiare di stare fermo per i prossimi mesi. Già è volato in Turchia dove firmerà ufficialmente il suo nuovo contratto con il club turco.

Nicolò Zaniolo continuerà il suo percorso di crescita lontano dall’Italia: a sorpresa ha detto addio alla Roma con Mourinho che ha sperato in una sua permanenza fino alla fine. Qualcosa si è rotto tra le parti con l’addio a sorpresa del classe 1999, voglioso così di intraprendere una nuova avventura suggestiva. E così la reazione dell’allenatore portoghese non è stata delle migliori visto che è infuriato per un giocatore fondamentale in meno in rosa. Ora l’attaccante italiano vorrebbe tornare a splendere di luce propria dopo una prima parte di stagione avara di gol e di assist. La sua esperienza nella Capitale si è conclusa nel peggiore dei modi: ora formerà un trio fenomenale con Mertens ed Icardi, altre due vecchie conoscenze della Serie A.

Roma, la rabbia di Mourinho

Così lo stesso allenatore portoghese cercherà di puntare sempre ai primissimi posti in classifica dopo una lunga cavalcata. Mourinho ribadirà la sua voglia di puntare sempre in alto tenendo tutti sulla corda senza cali di tensione. Nonostante l’addio di Zaniolo, i giallorossi proveranno a stupire per superare le altre big della Serie A.

Una situazione rivoluzionaria in casa Roma, ma Mourinho non demorderà mettendo in circolo tutto il suo carattere che l’ha reso celebre in tutto il mondo. La compagine giallorossa punterà sempre alla qualificazione alla prossima Champions cercando così di rientrare tra le prime quattro della Serie A. L’ennesima prova di forza per l’allenatore portoghese che non vuole minimamente arrendersi dopo l’addio di Nicolò Zaniolo.