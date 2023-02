Maignan ora diventa un caso: ecco cosa sta succedendo

Sempre più misteriosa, e preoccupante, la situazione attorno a Mike Maignan: il rientro del portiere francese slitta ancora

Maledetto fu quel 22 settembre del 2022. Quello che sembrava un infortunio di gioco addirittura gestibile durante la stessa partita – si parla di un Francia-Austria di Nations League – ha segnato il punto di partenza di un vero e proprio incubo, che ancora continua a dispiegare i suoi effetti. Mike Maignan è ancora fermo ai box. Mike Maignan sembra non rientare più.

Gli accertamenti a cui si era sottoposto l’ex Lille a fine settembre avevano evidenziato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Si parlava di un mese di stop ma è emersa una lesione del soleo, con un vero e proprio strappo che ha condizionato tutto il percorso di riabilitazione. Che di fatto è iniziata daccapo. Il ritiro dei rossoneri a Dubai, durante la sosta di un Mondiale a cui il portiere ha dovuto forzatamente rinunciare, doveva segnare il suo recupero definitivo. Macché. Altri problemi, certificati da un’insufficiente risposta ai carichi di lavoro.

Maignan, incubo senza fine: quando può rientrare

Con i tempi di recupero continuamente slittati in avanti, il transalpino non vede ancora la luce i fondo al tunnel. Chi aveva ipotizzato, alla riprsa del campionato, un rientro a febbraio, è rimasto deluso dai nuovi accertamenti effettuati. Maignan migliora, ma non a sufficienza per essere pronto per la gara d’andata di Champions League tra i rossoneri e il Tottenham, prevista per martedì 14 febbraio.

In una situazione che vede l’undici di Pioli in piena crisi, con le reative insicurezze che il prtiere di riserva Tatarusanu ha suscitato tra i tifosi e anche tra i compagni di squadra, il recupero di un leader come il transalpino – già decisivo nelle poche apparizioni stagionali prima dello stop – potrebbe segnare il punto di ripartenza di una stagione che si sta trasformando in un vero e proprio incubo per i Campioni d’Italia in carica. La nuova tabella di marcia prevede un possibile rientro in occasione della gara di ritorno di Champions contro gli Spurs, in programma l’8 marzo. A meno di clamorosi ulteriori colpi di scena…