Super scambio e addio Vlahovic: affare incredibile con il Bayern

Nonostante il calciomercato di riparazione si sia appena concluso, molte società sono già pronte a programmare il futuro.

Il calciomercato invernale si è da poco concluso, ed ha permesso alle società di rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Oltre alla sessione invernale, però, ci sono club che sono già in movimento per programmare la sessione estiva in vista della prossima stagione. Tra i club più attivi in questo senso troviamo il Bayern Monaco, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Nagelsmann la prossima estate. Il reparto che i bavaresi intendono rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Bayern Monaco piomba su Vlahovic: ipotesi scambio

Come detto, il Bayern Monaco è già in movimento per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore che i tedeschi hanno individuato per rinforzare il proprio attacco è Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e della nazionale serba. La dirigenza ritiene il nove bianconero il profilo perfetto da inserire in rosa, tanto da essere pronta a proporre ai bianconeri un calciatore importante. Stiamo parlando di Serge Gnabry, ala tedesca classe 1995. Per cercare di far cadere le resistenze della vecchia signora, il Bayern sembrerebbe disposto ad offrire anche una parte cash oltre alla contropartita tecnica. Un’offerta allettante per la Juventus, che potrebbe decidere di prendere in seria considerazione. Il classe 1995 sarebbe un elemento importantissimo per il gioco di Allegri, e per questo il Bayern crede di poter concludere positivamente la trattativa. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da giocare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con Bayern e Juventus che a breve potrebbero iniziare a lavorare sul primo grande scambio della sessione estiva.