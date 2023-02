Traballa la panchina di Pioli: doppia pista da sogno per sostituirlo

Molte società stanno valutando il futuro dei rispettivi allenatori, con le prossime gare che potrebbero risultare decisive.

Il calciomercato di riparazione ha chiuso i battenti, e questo permette alle società di concentrarsi esclusivamente sul campo.

Le dirigenze, in questo modo, avranno anche la possibilità di riflettere sul futuro dei rispettivi allenatori, specialmente per coloro che non stanno dando quanto ci si aspettava. E’ ovviamente il caso di Stefano Pioli, che sembra non riuscire più a prendere in mano la situazione. L’ultima vittoria in campionato del Milan risale allo scorso 4 gennaio, quando si impose sulla Salernitana all’Arechi per 1-2. La società, al momento, ha ribadito la fiducia al tecnico, ma qualora le cose non cambiassero potrebbero prendere in considerazione l’idea di cambiare guida tecnica. A tal proposito, sono due le piste che i rossoneri stanno seguendo in caso di addio a Pioli.

Pioli sempre più in bilico: Pochettino e Tuchel in corsa

Come detto, il mister rossonero Stefano Pioli si giocherà molto in queste settimane. La società gli ha ribadito la totale fiducia, ma sta comunque valutando i possibili sostituti qualora le cose non cambiassero.

Gli allenatori che la dirigenza monitora con grande attenzione sono Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, attualmente svincolati. Tuchel, dopo la conclusione del rapporto con il Chelsea, è alla ricerca di una nuova sfida, e il Milan potrebbe affascinarlo. Anche Pochettino prenderebbe in seria considerazione l’idea di approdare nel nostro campionato dopo la separazione con il PSG. Il Milan valuta entrambi gli allenatori sia per il presente che per il futuro. Qualora Pioli non riuscisse a dare una svolta alla stagione, non è da escludere una separazione anticipata, che porterebbe il Milan a dare l’assalto ad uno dei due tecnici. La cosa certa è che il futuro di Pioli sulla panchina del Milan non è mai stato cosi in bilico.