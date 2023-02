HIGHLIGHTS | Vlahovic e Kostic mandano al tappeto la Salernitana: 0-3 all’Arechi

Nel posticipo della 21esima giornata i bianconeri tornano alla vittoria espugnando Salerno con le reti dei due serbi

La miglior Juve della stagione, per lo meno relativamente alle gare in trasferta, passa agevolmente sul difficile campo della Salernitana grazie alla vena ritrovata di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Tra le due reti del bomber ex Fiorentina c’è spazio anche per il sigillo del connazionale Kostic, che ha consentito ai bianconeri di andare al riposo sullo 0-2.

L’undici di Allegri fa capire sin dalle prime battute di fare sul serio. I bianconeri appaiono concentrati e motivati, e i frutti di una pressione costante, messa in campo sin dal calcio d’inizio, arrivano al 26′, quando Vlahovic trasforma alla perfezione un calcio di rigore assegnato per un ingenuo intervento di Nicolussi Caviglia – non l’unico errore nel match dell’ex di giornata – che atterra in area Fabio Miretti. La Juve non appare paga, e sul finale della prima frazione raddoppia con Kostic, bravo a sfruttare un tiro ciccato dal solito Vlahovic. L’attaccante mette in ghiaccio il match al 47′, quando taccoglie un delizioso assist di Nicolò Fagioli, lesto ad intercettare un errato disimpegno del già citato giovane ex Juve Under 23. Vittoria d’autorità per i bianconeri, che salgono così a 26 punti in classiifca.

HIGHLIGHTS Salernitana-Juventus 0-3: tabellino e classifica

Salernitana-Juventus 0-3

26′ Vlahovic rig, 45′ Kostic, 47′ Vlahovic

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, Bradaric (60′ Bonazzoli); Candreva, L.Coulibaly (80′ Kastanos), Nicolussi Caviglia (71′ Bohinen), Vilhena (46′ Lovato); Dia, Piatek (71′ Crnigoj)

A disposizione: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Pirola, Botheim, Valencia.

Allenatore: Davide Nicola

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (79′ Iling-Junior), Miretti (46′ Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (62′ Cuadrado); Di Maria (62′ Chiesa); Vlahovic (79′ Kean)

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé.

Allenatore: Massimiliano Allegri

La classifica della Serie A: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Milan 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Juventus 26, Empoli 26, Monza 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

Ecco gli highlights del match