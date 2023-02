L’ultima follia di Galliani: affare shock con l’Inter

L’amministratore delegato del Monza potrebbe portare un volto nuovo direttamente dai rivali nerazzurri la prossima estate, tutto dipenderà dai risultati stagionali

Tanti obiettivi a lungo termine ma una sola promessa nel breve: quella di vedere il Monza calcare i terreni di gioco della Serie A. Ebbene il presidente Silvio Berlusconi, coadiuvato dal prezioso aiuto del collega e amico Adriano Galliani, è riuscito nell’arduo compito. Ora però l’asticella delle ambizioni tocca l’inverosimile.

Nonostante un inizio di stagione dubbio per questioni di ‘acclimamento’ in una realtà totalmente nuova nella storia del club brianzolo, il Monza adesso insegue il sogno di piazzarsi in classifica a ridosso delle grandi. In questo scenario ipotetico, Galliani potrebbe regalare ai tifosi un nuovo nome di importanza assoluta: Joaquin Correa.

Calciomercato, idea Correa al Monza: dall’Inter solo in prestito

Il profilo dell’argentino piace non poco, ma come logico pensare sono gli ostacoli economici a non permettere alcun affondo a titolo definitivo la prossima estate.

Perciò l’Inter potrebbe aprire ad un clamoroso prestito secco, per permettere al proprio calciatore di trovare una crescente continuità in campo. Continuità che è mancata sotto la guida di Simone Inzaghi, lo stesso tecnico che lo aveva fortemente voluto con sé dopo l’esperienza positiva tra le file della Lazio.