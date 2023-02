Ferran Torres in Serie A: così si può fare

Un colpo di assoluto spessore per le big di Serie A: Ferran Torres può firmare in estate, ecco chi lo vuole



La sessione invernale di calciomercato ha chiuso i battenti, registrando solo in parte le sorprese tanto attese tra le big di tutta Europa.

Chi è destinato a rimanere al centro dell’attenzione è Ferran Torres, ormai accantonato da Xavi a riserva del folto attacco a disposizione dell’allenatore spagnolo. Il 22enne di Folos è arrivato a Barcellona dal Manchester City poco più di un anno fa, per 55 milioni di euro. Un affare che non ha portato i frutti sperati, fino a questo momento. E chi potrebbe farsi concretamente avanti per il gioiello iberico sono Juventus e Milan, alle giuste condizioni. Secondo quanto riferito da ‘Mundo Deportivo’, un club di Premier League avrebbe provato a strappare Ferran Torres, a gennaio, al Barcellona. Il talento spagnolo ha però voluto proseguire la sua carriera in Catalogna, convinto di potersi rilanciare dopo un buon inizio di stagione. Con l’arrivo di Lewandowski e Raphinha, però, lo spazio per l’ex Manchester City si è ristretto non poco, finendo alle spalle anche del recuperato Ansu Fati. Ecco perchè le sirene di un addio, già nelle scorse settimane, si sono fatte forti. Nulla di fatto, tutto rimandato a giochi conclusi. Sì, perchè al di là di quella che è la volontà attuale del giocatore (e di Xavi che non vuole rinunciare a nessuna pedina a stagione in corso), ogni valutazione definitiva andrà fatta a partire da giugno.

Colpo Ferran Torres: duello Juve-Milan

Se Ferran Torres dovesse continuare a fare panchina (attualmente è fermo a 25 presenze, con 5 gol, 1 assist e 1000′ in campo) allora le porte della cessione si spalancherebbero.

E chi potrebbe tentare l’assalto al giocatore sono Milan e Juventus che vivono situazioni complicate, classifica alla mano. Il calo dei rossoneri preoccupa Pioli, i bianconeri sono invece reduci dalla pesante penalizzazione per le plusvalenze fittizie. Ecco perchè, al netto di possibili provvedimenti per la ‘Vecchia Signora’, il nome di Ferran Torres rischia di diventare una priorità per le rose di Pioli e Allegri.