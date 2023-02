Caos Santoriello e svolta: la risposta ufficiale della Juventus

Continuano a far discutere le dichiarazioni del pubblico ministero Ciro Santoriello sulla Juventus: arrivano le parole di Francesco Calvo

Nelle ultime si è scatenato il caos e c’è di nuovo la Juventus di mezzo. È un momento estremamente delicato per il club bianconero, a causa delle problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la società torinese.

E ora hanno alzato un vero e proprio polverono le dichiarazioni rilasciate da Ciro Santoriello, il pubblico ministero che sta conducendo l’ormai più che nota inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus insieme ai magistrati Bendoni e Gianoglio. Nel corso di un convegno andato in scena il 14 giugno 2019, Santoriello si espresse in questo modo sulla ‘Vecchia Signora’: “Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono antijuventino. Contro i ladrocini in campo, ma nonostante ciò mi è toccato scrivere archiviazioni“. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, aggiornamento confermato dal quotidiano ‘Repubblica’ questa mattina’, il PM ora potrebbe fare un passo indietro e non occuparsi più dell’inchiesta sul club di Exor. D’altronde, le sue frasi hanno letteralmente scatenato l’ira dei tifosi (bianconeri soprattutto ovviamente) e il Ministro dello Sport Abodi ha dichiarato che verranno messe in atto “le opportune verifiche e valutazioni“.

Juventus, Calvo su Santoriello: “Pretendiamo rispetto”

Intanto, ieri è arrivata pure la reazione della Juventus, attraverso il nuovo responsabile dell’area tecnica Francesco Calvo. Il dirigente bianconero è intervenuto durante il pre partita della sfida contro la Salernitana vinta nettamente 3 a 0 dalla squadra targata Allegri.

“Su questo tema permettetemi di fare una riflessione. Alcune frasi estrapolate da un contesto possono assumere un significato differente rispetto a quello originale – ha detto Calvo a ‘Dazn’ -. Ad ogni modo, il rispetto della Juventus non manca mai, ma allo stesso tempo è ciò che pretende in tutto l’iter giudiziario“.