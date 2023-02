Chelsea pigliatutto: altro affare e beffa per Marotta

Il club londinese, non pago dei milioni spesi a gennaio, insiste per l’arrivo di un altro attaccante già nel mirino dell’Inter

E chi lo ferma più. Todd Boehly, il magnate proprietario del Chelsea, ha deciso di dare fondo a tutte le sue risorse pur di costruire una squadra che sia in grado di competere, nei prossimi anni, ai massimi livelli. Sia in campo nazionale che sul fronte della Champions League. La faraonica campagna acquisti estiva è passata in secondo piano dopo aver registrato i movimenti nell’incredibile mercato di gennaio fatto dai Blues.

Il club britannico ha infatti acquistato giocatori per 329 milioni di euro. Mudryk ha lasciato lo Shakhtar per 70, mentre Badiashile, Madueke e Malo Gusto sono approdati a Londra rispettivamente per 38, 35 e 30 milioni di euro. Santos, Fofana e il prestito oneroso di Joao Felix avevano completato il quadro, fino al pagamento della clausola di Enzo Fernandez per la bellezza di 121 milioni di euro. E non finisce qui. Il pressing su Rafael Leao continua e, sempre sul fronte offensivo, c’è un altro obiettivo. Già seguito da tempo dell’Inter che però, se il Chelsea dovesse affondare il colpo, dovrebbe e potrebbe farsi da parte per l’impossibilità di competere sul fronte dell’ingaggio.

Marcus Thuram, il Chelsea non ha abbandonato la pista

Dopo mesi di attesa, di abboccamenti, di speranza che il calciatore non rinnovasse il contratto col Monchengladbach, Beppe Marotta ha registrato con soddisfazione il guadagnato status di giocatore a parametro zero di Marcus Thuram, un profilo che i nerazzurri seguono ormai da due anni. Dopo aver sfiorato il suo acquisto nell’estate del 2021, l’Inter ha pazientemente atteso la possibilità di ingaggiarlo a costo zero, con un corteggiamento lento ma costante. Le indiscrezioni delle ultime settimane non lasciano però tranquillo il club meneghino.

Dopo gli interessamenti mostrati dal Barcellona e dal Bayern Monaco, ecco che sull’attacante transalpino è tornato con decisione il Chelsea. Che già aveva pensato al suo arrivo anticipato a gennaio prima dei grandi colpi messi a segno da Boehly. Se qualcuno aveva pensato che i Blues fossero paghi degli acquisti fatti a gennaio, si è sbagliato di grosso: già nelle prossime settimane Thuram potrebbe decidere di legarsi al Chelsea. Sarebbe l’ennesima beffa di mercato incassata dal pur abile Marotta.