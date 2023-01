Leao sacrificato: il Milan affianca il nuovo bomber a Zaniolo

Rivoluzione alle porte in casa Milan: il sacrificio di Leao potrebbe essere compensato dall’arrivo di Zaniolo e non solo

Alle prese con una crisi di gioco e di risultati che non si vedeva dalla famigerata scoppola del dicembre 2019 a casa dell’Atalanta – il famoso 5-0 dal quale poi il Milan è ripartito fino a conquistare lo scudetto nel maggio scorso – il club rossonero ha il suo da fare anche sul mercato. La questione Rafael Leao condiziona inevitabilmente le mosse della società, che vorrebbe regalare a Pioli un colpo top prima della fine del mercato di gennaio.

Mentre passano le settimane senza che si addivenga ad un accordo tra la stella portoghese, tra l’altro apparso molto giù di corda nelle ultime uscite, e Paolo Maldini, la dirigenza prova in tutti i modi a convincere la Roma a cedere Nicolò Zaniolo. Il giocatore non vede l’ora di trasferirsi a Milano, ma per il momento José Mourinho fa muro. Consapevole che una cessione ad una diretta concorrente per la corsa Champions possa eventualmente avvenire solo in caso di offerta congrua alle esigenze giallorosse.

Leao addio, Maldini studia il doppio colpo

Nell’ottica di una dolorosa rinuncia a Rafael Leao – che almeno libererebbe un importante spazio salariale – l’abile dirigente rossonero sta studiando la miglior contromossa possibile per non indebolire troppo la rosa. Detto del numero 22 della Roma, per il quale verrebbe aumentata e non di poco la proposta a Tiago Pinto, Maldini studia il colpo Oltremanica. Ma tinto di azzurro. Un vecchio pallino mai uscito dalle grazie dello staff tecnico rossonero.

Gianluca Scamacca, protagonista di una stagione con pochi alti e molti bassi nel West Ham, resta uno dei prediletti della società meneghina. Già in corsa, assieme ad Inter e Juve, per il suo acquisto nella scorsa estate, il club rossonero si è dovuto inchinare alle sonanti sterline londinesi. Ora che ci sarebbe la necessità di sostituire un pezzo da novanta come il portoghese, l’ex Sassuolo potrebbe tornar di moda. Il ritorno della linea verde, tutta Made in Italy oltretutto, stuzzica non poco la società di Via Aldo Rossi. Che potrebbe presto piazzare il doppio colpo a tinte azzurre.