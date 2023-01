“Vogliono andare via dall’Inter”: Conte li prende per 105 milioni

L’Inter dovrà ripartire veloce dopo la sconfitta a San Siro contro l’Empoli, ma attenzione alle sirene di calciomercato degli ultimi giorni

Dopo la Supercoppa italiana vinta contro il Milan, i nerazzurri sono caduti davanti al proprio pubblico contro l’Empoli. Un risultato davvero a sorpresa per gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno dovuto anche giocare in 10 per buona parte della sfida a causa dell’espulsione di Skriniar per doppia ammonizione. La distanza dal Napoli capolista si è fatta notevole e così l’Inter dovrà subito ripartire velocemente per cercare di accorciare in ottica Scudetto. Pochi giorni ancora, poi terminerà la sessione invernale di calciomercato che non ha visto finora in Italia colpi particolarmente scoppiettanti.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio di Milan Skriniar, che non rinnoverà il suo contratto con il club milanese come svelato dal suo agente ai microfoni di Telenord. Il difensore slovacco potrebbe andare via soltanto in estate liberandosi a parametro zero. Ci sono altre suggestioni eventuali per addii eccellenti: da una parte Marcelo Brozovic e dall’altra Denzel Dumfries. Così il giornalista Alfio Musmarra ha rivelato: “Brozovic e Dumfries vorrebbero lasciare l’Inter”. L’operazione potrebbe essere di circa 105 milioni con il Tottenham guidato da Antonio Conte sempre molto interessato ai nerazzurri.

Inter, Brozovic ancora ai box: Dumfries spesso in panchina

Da una parte c’è da monitorare la situazione di Brozovic, che non veste la maglia nerazzurra dallo scorso 18 settembre. Ha giocato anche al Mondiale per poi stare ancora ai box dopo il suo rientro in Italia. Inoltre, il croato è volato anche con la squadra per la Supercoppa italiana contro il Milan. Nei giorni scorsi si era anche parlato di un possibile scambio con il Barcellona con Franck Kessie, che vorrebbe giocare con maggiore continuità dopo i primi mesi in blaugrana.

Attenzione anche alle sirene di calciomercato per il laterale olandese con Inzaghi che gli ha preferito spesso anche Darmian sulla corsia destra. Spesso in panchina, Dumfries potrebbe volare altrove già a gennaio per una nuova avventura della sua carriera. Le due cessioni sarebbero così per un totale di 105 milioni con la valutazione di 55 per Brozovic e 50 per il nazionale olandese.