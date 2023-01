Il Real Madrid punta Chiesa: l’offerta per convincere la Juventus

L’attaccante Azzurro è finito nlle mire del Real Madrid di Carlo Ancelotti: c’è l’offerta per ottenere il sì dalla Juve

Reduce da una stagione da incubo, quella scorsa, segnata dal grave infortunio di Roma all’alba del 2022, Federico Chiesa scalpita per riprendersi la scena dopo tutto il tempo perduto. I segnali, già incoraggianti prima della sosta Mondiale, sono poi diventati certezza. Questo grazie ad alcune ottime prestazioni, impreziosite dalla perla in Coppa Italia contro il Monza.

Nemmeno il tempo di gioire per una condizione fisica che sta tornando su ottimi livelli, che subito la sentenza della Corte d’Appello della FIGC ha stroncato se non gli obiettivi individuali del calciatore, almeno quelli del club. La quasi impossibile qualificazione alla prossima Champions League – in attesa di un ricorso su cui il club bianconero fa molto affidamento – impone delle scelte scomode e dolorose alla nuova squadra dirigenziale bianconera. Per quanto sia una risorsa importante, per quanto la Juve lo abbia pazientemente aspettato, per quanto sia amato dai tifosi, l’ex Viola potrebbe essere ceduto. Ci sarebbe già una pretendente aggurerrita. Che intende lusingare tanto il club bianconero quanto il calciatore.

La mossa di Ancelotti: scambio più cash

Secondo quanto riportato dal portale esperto di mercato ‘Elnacional.cat‘, il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe in procinto di sferrare l’attacco per il giocatore Azzurro. La necessità di rimpolpare un reparto offensivo in cui il solo Benzema – dall’alto delle sue 35 primavere, oltretutto – segna con continuità, e nell’ottica di sostituire l’ormai sicuro partente Marco Asensio, il club merengue deve mettere a segno un colpo importante in attacco.

Il profilo di Chiesa è sempre stato gradito dalle parti di Concha Espina. L’infortunio del ragazzo ha solo rallentato un’idea che già covava nella mente dei dirigenti spagnoli. Florentino Perez intende acconentare il suo tecnico, avallando una proposta che dovrebbe portare a Torino uno tra Alvaro Odriozola e Lucas Vazquez – esuberi del club iberico – più un cospicuo conguaglio cash. Il Real valuta il figlio d’arte intorno ai 60 milioni. Una cifra raggiungibile con l’inserimento di una delle due contropartite tecniche succitate.