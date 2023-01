Sorpresa Juventus: Vlahovic via in prestito

Dusan Vlahovic non vede l’ora di tornare in campo. Dopo il Mondiale in Qatar, l’attaccante serbo è ancora ai box: può dire addio

Novità importanti in casa bianconera con il possibile recupero di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri potrebbe convocarlo in vista della prima sfida di ritorno contro il Monza. Insieme a lui scalpita anche Paul Pogba, che è pronto dopo l’operazione al ginocchio. Lunghi mesi d’assenza per il centrocampista francese che vorrebbe tornare protagonista in maglia bianconera dopo diverso tempo.

Dusan Vlahovic potrebbe così sedersi in panchina in vista della gara di Serie A contro il Monza. L’obiettivo dei bianconeri è quello di collezionare tanti punti nel girone di ritorno per recuperare lo svantaggio del meno 15 inflitto in campionato. L’attaccante serbo soffre da tempo di pubalgia e non era al top nemmeno al Mondiale in Qatar. Ora la Juventus l’ha recuperato definitivamente: in estate potrebbe arrivare, però, l’addio per l’attaccante serbo che non vede l’ora di segnare gol decisivi anche in Champions League. Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital”, Vlahovic sarebbe finito nuovamente nel mirino dell’Atletico Madrid per rinforzare il reparto offensivo. La sua valutazione è di 60 milioni di euro complessivi, ma potrebbe esserci un prestito di 10 milioni in primo luogo più il riscatto reso obbligatorio dalla Juventus.

Juventus, Vlahovic pronto a dire addio

Novità importanti a partire dall’estate con Dusan Vlahovic che vorrebbe così essere protagonista nella seconda parte di stagione in maglia bianconera. Tante voci sul suo futuro con il forte interessamento passato anche da parte dell’Arsenal, attualmente capolista della Premier League.

La Juventus continua a lavorare in questi mesi per conquistare un posto in Champions League, ma il percorso è più difficile del previsto dopo il meno 15 inflitto in campionato a causa del caso plusvalenze. Difficilmente arriverà qualcuno a gennaio, ma potrebbe volare al Leeds il centrocampista Weston McKennie ma al momento non ci sarebbero novità interessanti per quanto riguarda il suo futuro. “El Cholo” Simeone potrebbe così far coesistere la coppia d’attacco formata da Vlahovic e Morata, attualmente in forza proprio ai “colchoneros”, proprio come ha fatto in passato lo stesso Massimiliano Allegri.