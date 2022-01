Juventus, comunicato UFFICIALE su Chiesa: le condizioni

Ancora problemi per la Juventus: Federico Chiesa è uscito anzitempo durante la sfida con la Roma, ecco il comunicato ufficiale

Bruttissime notizie per la Juventus e non solo. Dopo il preoccupante infortunio rimediato contro la Roma, Federico Chiesa ha svolto questa mattina gli esami strumentali per capire la reale entità del problema al ginocchio sinistro. I risultati dei test hanno diagnosticato la lesione del legamento crociato anteriore.

Finisce in anticipo, dunque, la stagione dell’esterno bianconero, che sarà costretto a saltare anche i playoff con la Nazionale di Mancini per i Mondiali in Qatar.

Juventus, UFFICIALE: stagione finita per Chiesa

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla Juventus: “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“.