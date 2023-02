Zidane ha deciso il futuro: sì al ritorno

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, alcune società sono già al lavoro per programmare il futuro.

E’ il caso del Real Madrid, che sta valutando le possibili alternative all’allenatore Carlo Ancelotti. Il tecnico, infatti, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, potrebbe salutare i merengues al termine della stagione, magari per cercare una nuova avventura. Qualora la separazione si concretizzasse, Florentino Perez sembra aver deciso a chi affidare la panchina della propria squadra.

Zidane se saluta Ancelotti: il Real pensa al grande ritorno

Come detto, Carlo Ancelotti potrebbe salutare il Real Madrid al termine dell’attuale stagione.

Proprio per questo, i blancos sono alla ricerca di un possibile sostituto. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Florentino Perez avrebbe deciso di puntare nuovamente su Zinedine Zidane per le stagioni future. Il tecnico ha aperto ad un ritorno nella capitale spagnola, tanto da aver già richiesto il primo colpo al presidente per il suo nuovo ciclo. Stiamo parlando di Rayan Cherki, centrocampista francese classe 2003. Il ragazzo sta disputando una buona stagione con il Lione, e in estate potrebbe compiere il grande salto nonostante la giovane età. Sul tecnico francese era forte anche la Juventus in caso di addio ad Allegri, ma l’allenatore sembra intenzionato a fare ritorno in Spagna dove è osannato da tutti i tifosi del Real. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il Real sembra già programmare il futuro, con Zidane che nei prossimi mesi potrebbe riabbracciare Madrid.