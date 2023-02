40 milioni sul piatto: doppio colpo per dimenticare Skriniar

Archiviata con amarezza la partenza di Skriniar, che a luglio sarà del PSG, Beppe Marotta prenota un doppio colpo per sistemare la difesa

È finita. Col solo ‘contentino’ – come ha tenuto a specificare più di un tifoso nerazzurro – della permanenza del calciatore fino a giugno, salvo poi salutare la truppa e trasferirsi al PSG, dove verrà coperto d’oro. E di trofei, almeno nelle sue ambizioni. Milan Skriniar è virtualmente un ex giocatore nerazzurro, limitatamente a quelle che possono essere considerate delle risorse per l’anno prossimo. E l’Inter deve correre ai ripari.

Già nelle ultime ore del calciomercato invernale, quando è stato concreto il rischio di dover salutare lo slovacco già il 31 gennaio, Beppe Marotta aveva mosso le sue pedine cercando un accordo con lo Stoccarda per Konstantinos Mavropanos, possente centrale difensivo greco in forza al club tedesco. La ristrettezza dei tempi per chiudere l’affare, e soprattutto l’avvenuta permanenza di Skriniar fino a fine anno, hanno portato a più miti consigli il dirigente. C’è tempo per sferrare il colpo. Magari raddoppiandolo con un altro arrivo.

Marotta non si arrende: doppio erede in arrivo

Il difensore ellenico resta certamente uno degli obiettivi per la retorguardia nerazzurra nella prossima stagione. Il costo relativamente basso dell’affare – circa 15 miloni – autorizza all’ottimismo. La pista Scalvini, il preferito di Inzaghi, si è fatta già troppo cara: l’Atalanta vuole almeno 40 milioni. Con la stessa cifra Marotta intende regalare due colpi ai tifosi nerazzurri: il succitato Mavropanos e un portoghese in forza a quella inesauribile fucina di talenti che risponde al nome di Lille.

L’obiettivo, anch’egli corteggiato nell’ultimo giorno di scambi, è Tiago Djalò, centrale lusitano che milita nelle fila del club transalpino. Titolare di un contratto con scadenza giugno 2024, il calciatore non ha ancora avviato col Lille le pratiche per il rinnovo. Anche in questo caso il costo del cartellino – 12 milioni, destinati a scendere da qui al prossimo luglio – è accessibile. Marotta può davvero sperare di piazzare un doppio colpo alla ‘modica’ cifra di 40 milioni.