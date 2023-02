La Juve ribalta il centrocampo: per l’Inter è un problema

La Juventus punta a rivoluzionare il centrocampo: tra i nomi nuovi potrebbe esserci Mohamed Elneny dell’Arsenal

Un nuovo nome per il centrocampo della Juventus: anche l’egiziano Mohamed Elneny nel mirino dei bianconeri per la mediana del futuro. E costa poco.

La Juventus pensa, inevitabilmente, al futuro. Un futuro che giocoforza dovrà passare per un importante calciomercato estivo, tra cessioni ed acquisti. Si cercherà di fare tesoretto con alcuni addii importanti per rivoluzionare l’organico in estate.

Chi non lascerà Torino, chiaramente, saranno Kostic e Chiesa: i due esterni sono calciatori inamovibili per Massimiliano Allegri, ecco perché la “rivoluzione” potrebbe partire dal centrocampo, in modo da fare tesoretto per reinvestire poi in più reparti.

Calciomercato Juventus, Elneny colpo low cost a centrocampo

Due le possibili cessioni nella zona nevralgica del campo: gli addii di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, infatti, potrebbero “regalare” alla Juventus un tesoretto da circa settanta milioni di euro.

Un tesoretto che la Juventus potrebbe utilizzare per rimettere a nuovo la rosa. A centrocampo, però, si potrebbe puntare su un colpo low cost. Il nome giusto sarebbe quello di Mohamed Elneny, egiziano classe ’92 di proprietà dell’Arsenal e proposto anche all’Inter. In scadenza di contratto con i Gunners, potrebbe essere ingaggiato a parametro zero per assicurarsi un rinforzo di esperienza in mediana, facendo anche uno sgambetto ai rivali nerazzurri.