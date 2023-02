Cambia tutto su Skriniar: l’annuncio UFFICIALE

Il centrale promesso al PSG proseguirà fino a fine contratto con l’Inter, intanto la Curva Nord racconta di aver avuto contatti con il calciatore per discutere delle motivazioni che lo hanno allontanato dalla causa nerazzurra

Milan Skriniar lascerà l’Inter al termine della stagione regolare dopo aver raggiunto un pre-accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento a parametro zero. La notizia ha certamente destabilizzato l’ambiente nerazzurro che, fino alla fine, aveva sperato nelle abilità dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta e nella buona volontà dello stesso calciatore di venire incontro alle richieste della dirigenza. Qualcosa però non ha funzionato.

Il tentativo di affondo del PSG nella ormai chiusa sessione invernale di mercato, poi, aveva fatto intendere che potesse sorgere la possibilità di un addio immediato. Questa non s’è concretizzata, pertanto il calciatore resterà a disposizione di Simone Inzaghi fino al termine ultimo apposto sul suo contratto. La speranza è che possa tornare ugualmente utile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia in campionato che in Champions League.

La Nord comunica con Skriniar: “Rispetto per le sue scelte”

Al fine di placare gli animi e carpire le giuste motivazioni, anche la Curva Nord del club ha dialogato con Skriniar. Le sue parole sono state poi trasferite all’interno di un comunicato che verrà reso pubblico in occasione del derby, come annunciato da alcuni rappresentanti del movimento ultras sui propri canali social.

A questo è stato aggiunto anche l’invito di massimo rispetto per le scelte del calciatore: “Nessun rancore verso di lui. Abbiamo parlato con Milan e dopo aver ascoltato le sue motivazioni, la Nord non intende prendere posizione in merito alle scelte fatte. Chiediamo inoltre a tutti i tifosi di rispettare tali decisioni. Lui resta un calciatore in organico di una squadra che deve ambire ad ottenere il massimo risultato possibile”, si legge.