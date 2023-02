Scambio in vista e Pioli sorride: il club nerazzurro ora trema

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, con le società che hanno messo a segno gli ultimi colpi.

Oltre alla sessione invernale, però, ci sono club che sono già proiettati al mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra queste società troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto che la dirigenza rossonera intende rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo che sembra già essere stato individuato dal club rossonero.

Il Milan guarda al futuro: occhi su Lookman

Come detto, il Milan è già molto attivo per quanto riguarda il mercato estivo in vista della prossima stagione.

Il reparto che la dirigenza rossonera intende rinforzare è l’attacco, tanto da aver già individuato l’obiettivo principale. Stiamo ovviamente parlando di Ademola Lookman, nigeriano classe 1997 di proprietà dell’Atalanta. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco straordinaria, che lo ha visto realizzare 14 reti e servire 4 assist in 21 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Pioli e la dirigenza sono rimasti completamente stregati da questo ragazzo, tanto da avere già in mente la prima offerta per la Dea. Il club rossonero, infatti, starebbe pensando di inserire in un’ipotetica trattativa il cartellino di Alexis Saelemaekers, oltre ovviamente ad una parte cash. Per strappare il nigeriano all’Atalanta, però, servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, considerando anche che il club nerazzurro lo ha acquistato dal Lipsia per circa 9 milioni. Nonostante ci sia tutta una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che studia la strategia per portare in rossonero uno dei migliori attaccanti attualmente in Serie A.