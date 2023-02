Non solo Skriniar, altro no per l’Inter: ha scelto il Barcellona

Il calciomercato invernale ha ufficialmente chiuso i battenti, con le società che hanno messo a segno gli ultimi colpi.

Tra le società più attive nell’ultimo giorno della sessione invernale troviamo l’Inter, impegnata sopratutto per la cessione anticipata di Skriniar al PSG. La società nerazzurra, infatti, ha cercato un difensore per dare il via libera alla cessione del centrale slovacco, ma le trattative non hanno portato ad un esito positivo, con Skriniar che terminerà la stagione a Milano prima di approdare a Parigi in estate. Proprio per quanto riguarda il sostituto, la dirigenza ha provato a portare alla corte di Inzaghi un calciatore che milita nel Bayern Monaco.

L’Inter ci ha provato per Pavard: il calciatore ha preferito aspettare

Il difensore slovacco, infatti, ha già un accordo con i parigini che avrebbero voluto portarlo in Francia già in questa sessione, non ricevendo però il si definitivo dai nerazzurri per la mancanza di un sostituto. Proprio per quanto riguarda il sostituto, stando a quanto riporta il portale sport.es, l’Inter avrebbe provato a chiudere l’acquisto di Pavard dal Bayern Monaco. La società bavarese avrebbe accolto la proposta dell’Inter, ma il ragazzo ha deciso di non accettare per poter scegliere tranquillamente la propria destinazione. La meta preferita dal ragazzo, infatti, è il Barcellona, e spera che le società possano trovare un accordo nel prossimo mercato estivo. Dopo l’addio di Skriniar che avverrà in estate, l’Inter si trova a dover ricevere un altro rifiuto, perdendo cosi un obiettivo concreto per il proprio reparto difensivo.