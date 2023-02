Ingaggio folle, raggiungono Ronaldo: che tris

Il calciomercato invernale ha appena chiuso i battenti ma per l’estate si prospetta un triplo colpo da sogno

Adesso che la sessione di calciomercato di gennaio si è ufficialmente conclusa, le attenzioni dei club sono rivolte al calcio giocato.

Ma non solo. Perchè in vista di giugno è in atto una pianificazione ben precisa, con diversi nomi che solleciteranno la curiosità di tifosi e addetti ai lavori. In particolar modo, secondo quanto viene riferito da ‘ElMundo.es’, il governo dell’Arabia Saudita avrebbe in mente di arricchire il campionato con l’innesto di ben tre stelle. Dopo la tanto discussa firma di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr, adesso altri tre ex compagni del cinque volte Pallone d’Oro potrebbero dunque sbarcare in Arabia Saudita. Si tratta di Karim Benzema e Luka Modric, in primis, che al momento restano in scadenza il 30 giugno 2023 con il Real Madrid. Con l’annuncio del rinnovo che non è ancora arrivato, la partenza in estate appare tutt’altro che improbabile. Discorso che vale anche per Sergio Ramos, il cui accordo con il PSG scadrà in estate e la cui partenza dalla Francia, a 36 anni, pare sempre più probabile.

Non solo CR7: cifre folli per Benzema e non solo

Un tris da sogno per il quale sarebbe già pronta una proposta davvero importante. 30 milioni di euro a testa, per le prossime due stagioni, con la possibilità inoltre di scegliere la squadra nella quale approdare il prossimo giugno.

Un’offerta senza precedenti e, in tal senso, la posizione del Real Madrid a riguardo sembrerebbe chiara. L’accordo per il rinnovo non è stato annunciato ma è già stato trovato da tempo e, da Madrid, sono sicuri che il duo proseguirà con la maglia dei ‘Blancos’ anche nella stagione 2023/24. La proposta, però, rimarrebbe valida: e tra pochi mesi si scoprirà una volta per tutte il futuro di Benzema, Modric e Sergio Ramos.