Brilla in provincia, Maldini ci prova: il baby sul piatto

Nuova pista di mercato per il club rossonero, che punta il classe 2002 che sta brillando in Serie A: idea scambio col gioiellino

In casa Milan il mercato di riparazione si è chiuso con l’amaro in bocca per via del mancato arrivo di Nicolò Zaniolo, il ‘ribelle’ talento giallorosso che aveva manifestato l’intenzione di diventare rossonero. Le pretese economiche di Tiago Pinto – unite al mancato rilancio di Gerry Cardinale dopo la milionaria offerta del Bournemouth – non hanno consentito la conclusione dell’affare. Con un qual certo malcontento che Paolo Maldini non ha mancato di far notare.

Lo stesso dirigente rossonero, che nel frattempo avrebbe incassato anche una proposta discutibile dall’entourage di Rafael Leao relativamente al suo rinnovo, è però già proiettato in avanti. Al prossimo calciomercato estivo. Il nuovo obiettivo, in linea coi parametri rossoneri come costi e come età del profilo, già gioca in Serie A. E già si è messo in luce con alcune giocate che non sono passate inosservate.

Maldini studia il colpo Samardzic: Lazetic sul piatto

Proprio lunedì sera, nel posticipo che ha visto il pareggio tra Udinese e Verona, Lazar Samardzic ha dato un saggio delle sue immense qualità tecniche. Con un gol che ha ricordato molto da vicino la prodezza di Messi contro l’Australia, ai Mondiali in Qatar. Il talento del classe 2022 di nazionalità tedesca erano state già notate dagli attenti osservatori di mercato. Un po’ per necessità e un po’ per una sincera fiducia nelle capacità del fantasista, ora il Milan sarebbe piombato con decisione sul ragazzo. Le difficoltà di de Ketelaere e Brahim Diaz avrebbero convinto la dirigenza a volgere lo sguardo verso altri lidi.

Da sempre la bottega dell’Udinese non è tra le più economiche quando si tratta di prelevare gioielli dalla rosa bianconera. In un modo o nell’altro però, tutti i talenti finisicono per prendere la via della big di turno. È accaduto, negli anni, con tantissimi campioni. Non ultimo Rodrigo De Paul. Ma anche un certo Nahuel Molina. Il Milan vorrebbe convincere la famiglia Pozzo con la carta Marko Lazetic, l’attaccante che, al netto di poche presenze totali – sette – può però vantare 5 gol. Tre nel campionato Primavera e 2 in Youth League. Quando non è stato infotunato, insomma, il serbo classe 2004 serbo ha dimostarto di che pasta è fatto. Un profilo che potrebbe piacere non poco dalle parti della Dacia Arena.