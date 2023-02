La decisione è presa, 90 milioni: Vlahovic via dalla Juve

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più in bilico: la decisione della Juventus è chiara, le condizioni per l’addio a giugno

La sfida con la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è all’orizzonte ma la Juventus guarda ben oltre.

Le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono proiettate all’anno prossimo, in particolar modo alla sessione estiva di calciomercato. Le decisioni del club piemontese saranno strettamente legate a quello che succederà in campo ma non solo. Perchè, dopo aver incassato ben 15 punti di penalizzazione per le plusvalenze fittizie, la Juventus adesso rischia grosso anche per le note manovre stipendi. Al di là di ciò, molto della costruzione della prossima squadra passerà dal piazzamento in campionato. Uno dei nomi che rischia seriamente di salutare la Torino bianconera continua ad essere quello di Dusan Vlahovic. Il serbo, arrivato esattamente un anno fa dalla Fiorentina, ha mostrato non poche difficoltà nell’attuale stagione. 7 gol e 2 assist in 16 presenze ma sia la pubalgia che un feeling mai sbocciato del tutto con Allegri ne hanno frenato l’esplosione. A questo punto la partenza, tra sei mesi, pare tutt’altro che improbabile. E la Juventus l’avrebbe già messa in conto, ad una particolare condizione.

Vlahovic-Juve: così sarà addio

Secondo quanto viene riportato da ‘Il Corriere di Torino’, la qualificazione alla Champions League sarà fondamentale per la Juventus.

Al punto che il destino di Dusan Vlahovic sarebbe strettamente collegato a quello della possibilità di giocare la massima competizione europea per club. In caso contrario, se la Juventus non dovesse quindi rientrare tra le prime quattro in Serie A, la soluzione sarebbe una soltanto: cedere Vlahovic. In tal senso, l’agente Darko Ristic è al lavoro da mesi per pianificare il futuro del suo assistito e se a giugno dovessero arrivare proposte da 90 milioni in su, allora la cessione diventerebbe l’opzione più probabile.