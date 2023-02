Dubbio Skriniar, strappo Leao: lo ‘strano’ derby di Inter e Milan

Le due milanesi si preparano alla Stracittadina condividendo delle spinose questioni di mercato attorno ai loro big

Potrebbero trovarsi di fronte sulla fascia, a sfidarsi in un duello di velocità. Potrebbero trovarsi avversari anche nell’altra area di rigore, dove magari lo slovacco può andare a saltare sui corner nerazzurri. O forse no. La sfida potrebbe essere annullata. Già perchè quello che sarebbe potuto essere il Derby di Milan Skriniar e Rafael Leao freschi di rinnovo è rimasto un desiderio inespresso di ambo le tifoserie.

Il difensore dell’Inter, com’è noto, si è già accordato col PSG per un suo trasferimento dal prossimo 1 luglio. Nell’ultimo giorno di mercato i parigini, con il presidente Al-Khekaifi che si è mosso personalmente sulla quesitone, hanno provato in tutti i modi ad ingaggiare lo slovacco da subito, ma l’Inter ha fatto muro. Nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta il difensore è rimasto fuori. Forse per evitargli la probabilissima contestazione di un San Siro che si preannunciava inferocito.

Lo strappo di Leao e la replica del club rossonero

Se però Atene piange per l’addio di uno dei suoi condottieri, Sparta non ride. Le difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, nonostante il comunicato del Milan che smentiva un’interruzione della stessa, ci sono. O comunque sono percepite come reali dalla tifoseria rossonera, che negli ultimi tempi ha mostrato anche una qual certa insofferenza nei confronti delle deludenti prestazioni del portoghese.

“AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione”.La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale“:questa la nota diffusa dal club rossonero. Sta di fatto che del rinnovo, finora, nemmeno l’ombra. Il calciatore, al pari di Skriniar, spera di riguadagnare la sua maglia da titolare nel Derby di domenica sera. Per un ultimo duello con queste maglie. Dall’anno prossimo i due potrebbero incrociare le loro strade, al limite, solo in Champions League.