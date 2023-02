L’Inter può farne a meno, sentenza Lukaku: “E’ spaesato”

Romelu Lukaku è tornato in campo da titolare nel match di Coppa Italia vinto contro l’Atalanta: ancora critiche sul belga

L’attaccante belga ha dovuto attraversare momenti delicati a causa di numerosi infortuni muscolari. E, vista la stazza fisica, lo stesso Romelu Lukaku ha avuto difficoltà a tornare pimpante come sotto la gestione di Antonio Conte, in cui era imprendibile. In questo modo Simone Inzaghi ha cercato di aspettarlo fino alla fine lanciandolo nuovamente titolare nel match di Coppa Italia vinto contro l’Atalanta. Ora i nerazzurri sono volati in semifinale cercando di salvare la stagione. La distanza in classifica dal Napoli capolista è ormai ampia di ben 13 punti e difficilmente ci potrebbe essere il recupero in Serie A per lo Scudetto.

L’attaccante belga ha cercato di dare il meglio di sè durante la sfida contro la compagine guidata da Gian Piero Gasperini, ma non è apparso ancora in palla completamente. Sui social sono arrivate ancora diverse critiche:

Ricordarselo devastante e vederlo così fa’ male al cuore.#Lukaku #InterAtalanta — Jack (@Grande__Jack80) January 31, 2023

Lukaku sta palesemente cercando i passaggi più semplici possibili al fine di alterare le statistiche impietose riguardanti il lato tecnico — Camusutra®️ (@InterIsMore) January 31, 2023

Nonostante un secondo tempo in cui è stato più coinvolto il mio parere su #Lukaku è molto negativo. Si gira su se stesso in 20 secondi, non scatta, sbaglia passaggi, non è reattivo, sembra tornato dalle vacanze ieri… #InterAtalanta — Federico De Rosa (@fefodero) January 31, 2023

Inter, Lukaku verso il recupero

Il compito dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è quello di recuperarlo in vista delle prossime sfide tra campionato e Champions League per poi pensare alla possibile finale di Coppa Italia. Anche al Mondiale in Qatar l’attaccante belga è stato criticato duramente con errori incredibili sotto porta.

L’Inter non vuole perderlo e cercherà di sfruttarlo al meglio delle sue qualità. Un attaccante che è stato tra i migliori d’Europa sotto la gestione di Antonio Conte contribuendo allo Scudetto vinto dai nerazzurri.