Ultima occasione per l’addio: Zaniolo-Roma, cosa sta succedendo

Niente cessione, almeno per ora, per Nicolò Zaniolo: sfumate le piste Milan e Bournemouth, resta ancora la strada turca

Niente da fare. Con le strade ormai irrimediabilmente separate, col giocatore che ha chiuso le porte alla Roma e il club giallorosso che ha ufficializzato la sua non appartenenza al progetto tecnico, in parecchi si aspettavano una cessione last minute di Nicolò Zaniolo. Che alla fine non c’è stata. Il numero 22 non vede l’ora di lasciare la Capitale, ma tutte le piste, per un motivo o per l’altro, non sono risultate percorribili fino alla meta.

Registrata l’offerta del Bournemouth, molto gradita a Tiago Pinto e molto meno al giocatore, nell’ultimo giorno di mercato è emerso un retroscena che sa tanto di beffa per le parti in causa. Il calciatore avrebbe manifestato un tardivo interesse per la proposta delle ‘Cherries‘, salvo incassare poi il ripensamento della dirigenza rossonera. Indispettita da come Zaniolo avesse, qualche giorno prima, senza mezzi termini snobbato il loro corteggiamento. Nonostante la tentata mediazione del Dg giallorosso, che per un momento ha pensato fosse ancora possibile incassare 30 milioni dalla società britannica, quest’ultima non ne ha voluto sapere. E alla fine Zaniolo è rimasto. A nulla sono valsi dei timidi abboccamenti di altri club di Premier League, Leeds su tutti.

Zaniolo, c’è un’ultima possibilità

Ormai sono chiare le volontà del calciatore. Zaniolo aspetta il Milan a fine stagione. Col prezzo del cartellino – e le pretese economiche della Roma – che inevitabilmente scenderanno, il nativo di Massa è convinto di approdare a Milanello a luglio. Intanto però, rischia di restare fermo fine a fine anno, come ampiamente annunciato dalla società giallorossa.

Per la verità ci sarebbe un’ultima, sebbene difficile, pista. In Turchia, ultimo campionato di un certo livello in cui le contrattazioni sono ancora aperte, il mercato chiude l’8 di febbraio. È ancora possibile fare affari con le società appartenenti alla Superlig, con Galatasaray e Fenerbahce che potrebbero mettere sul piatto un’offerta interessante. Ma siamo nel campo del quasi impossibile, considerando l’esborso economico previsto e la ristrettezza dei tempi.