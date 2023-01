Dietrofront Milan e offerta Bournemouth: bivio Zaniolo e decisione presa

Il calciomercato sta entrando nella sua fase conclusiva, con le società che stanno provando a piazzare gli ultimi colpi.

Il calciomercato si appresta ad entrare nella sua fase più calda, con le società che stanno provando a rinforzare la propria rosa.

Uno dei calciatori che si appresta ad animare questo finale di calciomercato è sicuramente Nicolò Zaniolo, che ha fatto capire di voler lasciare la Roma in questo mercato invernale. In Italia la squadra interessata al ragazzo è il Milan, che lo prenderebbe per rinforzare il reparto offensivo di Pioli. Il calciatore si è detto subito disponibile a trasferirsi a Milano, tanto da chiedere anche qualcosa in meno sull’ingaggio pur di raggiungere Pioli. L’offerta rossonera, però, non è stata ritenuta congrua dai giallorossi, con il Milan che sembra si sia deciso a tirarsi fuori dalla trattativa.

Addio Zaniolo: il Milan si tira fuori dalla trattativa

L’offerta più sostanziosa per la Roma è arrivata dall’Inghilterra, con il Bournemouth che è arrivato a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro più bonus. L’offerta della squadra inglese ha trovato il gradimento della società giallorossa, ma non quello del calciatore. La volontà di Zaniolo, infatti, è quella di trasferirsi a Milano, ma il Milan ha comunicato alla Roma e all’agente del calciatore di non poter pareggiare l’offerta del club di Premier. Lo scenario più plausibile, ad oggi, è quello di una permanenza nella capitale per poi trasferirsi a Milano la prossima estate, visto che con il Milan l’accordo è totale. Il calciomercato è pronto ad infiammarsi, con il futuro di Zaniolo che, salvo sorprese, sarà ancora nella capitale oppure in Inghilterra.