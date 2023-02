Ritorno di fiamma: il Milan lo affianca a De Ketelaere

Il calciomercato del Milan passerà da un nome già accostato in passato: ecco il colpaccio per Stefano Pioli

Non è un mistero che al Milan, in questo momento, non si vivano settimane serene. Il campo sta portando dubbi e prestazioni decisamente lontane da quelle che hanno consolidato i rossoneri come campioni d’Italia meno di un anno fa.

Adesso, però, l’attenzione è tutta rivolta al calciomercato che da giugno può regalare non poche sorprese alla rosa a disposizione di Stefano Pioli. Paolo Maldini ha compreso come, al Milan, servano rinforzi di esperienza. Profili già pronti per essere lanciati nell’undici di Pioli, con l’intenzione di portare sicurezza ad una squadra che rimane tra le più giovani d’Italia. E, in tal senso, uno dei prossimi colpi del ‘Diavolo’ potrebbe arrivare per la trequarti. De Ketelaere non ha inciso, ha deluso praticamente sempre ma rimane un investimento importante che il Milan vuole continuare a sostenere. Ecco perché il belga rimarrà anche il prossimo anno, con la speranza che possa finalmente mostrare tutto il suo talento anche in rossonero. Chi invece sembra destinato a dire addio è Brahim Diaz: il Milan, infatti, non pare intenzionato a sborsare i 22 milioni di euro richiesti dal Real Madrid per riscattare lo spagnolo e, in tal senso, ha già in mente il sostituto. Si tratta di Davy Klaassen, talento dell’Ajax in scadenza nell’estate 2024 con i ‘Lancieri’. Accostato negli anni scorsi al club di Via Aldo Rossi, il 29enne viene valutato intorno ai 10-13 milioni di euro.

Il Milan ripensa a Klaassen: la situazione

Una cifra decisamente alla portata, con l’intenzione di affiancare l’olandese a De Ketelaere per permettere all’ex Bruges di crescere senza troppe pressioni.

Attenzione, però, perché un’altra società potrebbe pensarvi e portarlo in Serie A. Si tratta della Roma che dopo aver patito giorni di grande tensione dovuti al ‘caso’ Zaniolo, è determinata a regalare a Mourinho un rinforzo di peso. Dal Milan alla Roma, quindi, Klaassen può avvicinarsi al calcio italiano.