Futuro segnato alla Juve, può volare a Milano

Futuro ormai segnato alla Juventus: il big bianconero può volare a Milano nel prossimo calciomercato estivo

Si è conclusa nelle scorse ore, senza colpi di scena, la sessione invernale di calciomercato.

Pochissimi i colpi in entrata delle big, nessuno da parte della Juventus. Il club bianconero ha concluso solamente due operazioni ma in uscita: McKennie al Leeds e Luca Pellegrini alla Lazio, entrambi in prestito con opzione di riscatto rispettivamente per 34,5 milioni di euro più bonus e 15 milioni. Anche in vista del mercato estivo sono numerosi i bianconeri in bilico, alcuni sempre più lontani da Torino. In particolare, si va verso l’addio a parametro zero di due senatori come Alex Sandro e Cuadrado. Salvo sorprese o ripensamenti, infatti, la Juve non proporrà il rinnovo ai due laterali. Cuadrado, in particolare, potrebbe così far gola in Serie A.

Calciomercato Milan, occasione Cuadrado per la fascia destra

Qualità ed esperienza: Cuadrado potrebbe fare al caso anche del Milan di Stefano Pioli, ormai da diverse sessioni di mercato alla ricerca di un esterno destro.

Il laterale colombiano rappresenta un’importante occasione a parametro zero per Maldini e Massara, e accetterebbe anche un ruolo da comprimario per il suo ultimo contratto importante in una big. In caso di addio alla Juventus, dunque, occhi puntati anche sulla pista rossonera.