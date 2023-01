Altro assalto inglese per Leao: l’ex enfant prodige sul piatto

Ormai vicino al punto di rottura col giocatore, il Milan fa i conti con una nuova offerta proveniente da un ricco club inglese

Già in estrema difficoltà in campionato – dove appare in caduta libera -, alle prese con le sorprendenti contestazioni a Stefano Pioli (osannato fino a qualche mese fa), e con un delicatissimo derby alle porte, il Milan deve fare i conti con un problema dietro l’altro.

Dopo la notizia dello stop di Ismael Bennacer, che con tutta probabilità sarà costretto a saltare la stracittadina milanese, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha praticamente uffcializzato l’esistenza – o forse la preesistenza, direbbe qualcuno – di enormi problemi nel rinnovo di contratto di Rafael Leao. La presa di posizione dell’entourage del calciatore, che ha posto come condizione il dimezzamento della clausola rescissoria, ha fatto andare su tutte le furie Paolo Maldini. L’incontro svoltosi ieri tra le parti ha segnato una tappa importante nel processo di allontamento del talento lusitano da un futuro un maglia rossonera. Imargini per ricucire il tutto forse potrebbero anche esserci, ma intanto un’altra socuetà inglese, dopo l’onnipresente Chelsea, si starebbe facendo sotto col club meneghino.

Assalto a Leao, arriva lo United

Protagonisti assoluti del mercato invernale – e promettono di mantenere detto primato anche nel prossimo calciomercato estivo – i club della Premier League stanno facendo man bassa di talenti in tutta Europa. E non solo. Il Manchester United sta ancora cercando un profilo che possa colmare il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. E chi meglio di un Rafael Leao già in rotta col suo club potrebbe prendere il posto di CR7? L’offerta dei Red Devils è di quelle da prendere in attenta considerazione.

La dirigenza anglo-americana è intenzionata a mettere sul piatto niente di meno che Jadon Sancho, l’ex enfant prodige del calcio inglese le cui quotazioni sono in ribassso dall’avventio di Erik ten Hag. Il talento dell’ex Dortmund non si discite, certo. Ma con soli 723′ giocati in stagione il gioiello britannico ha capito di non avere chances nei Red Devils. Cavalcando l’insoddisfazione del ragazzo, lo United vuole proporre un clamoroso scambio con Leao. Con un conguaglio, nemmeno troppo oneroso, da versare nelle casse rossonere. Iperboli di mercato o realtà? Solo il tempo ci dirà se il clamoroso scambio potrà andare a buon fine.