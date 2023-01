Accordo totale per Jorginho: arriva già a gennaio

Jorginho lascia il Chelsea a gennaio per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. L’ex Napoli dalla prima della classe

Un’idea suggestiva e un po’ a sorpresa. Jorginho sarebbe finito nel mirino anche di prestigiosi club di Serie A, come Juventus e Inter, ma alla fine ha optato per una nuova avventura in Premier League. L’ex centrocampista del Napoli è diventato grande consacrandosi nel calcio che conta sotto la gestione di Maurizio Sarri, che l’ha voluto con sè ai Blues.

Tanti successi con il top club inglese: dall’Europa League alla Champions League, ma ora il suo futuro sarà sempre a Londra. Il giornalista Nizaar Kinsella ha svelato su Twitter: “Jorginho sta andando all’Arsenal per 12 milioni di sterline. Penso che sia un buon affare nonostante i tifosi del Chelsea abbiano generalmente sentimenti contrastanti su di lui”. In molti gli hanno sempre contestato un gioco fatto di troppi fraseggi e poche verticalizzazioni, ma l’italo-brasiliano si è imposto su grandi palcoscenici sfiorando anche il Pallone d’Oro nell’anno della sua totale luce.

Jorginho resta a Londra: addio alla Serie A

Ora l’Arsenal targata Arteta lo accoglierà a braccia aperte. Già in passato è stato accostato ai Gunners viste le idee dello stesso manager spagnolo, che era il vice di Guardiola ai tempi del Manchester City, quando lo volevano a tutti i costi. Lui scelse il Chelsea anche per Sarri, che lo conosceva molto bene dopo le tre stagioni a Napoli.

Ora per lui potrebbe esaudirsi un nuovo sogno, ossia la vittoria del campionato con l’Arsenal al primo posto in Premier League. Il percorso è ancora lungo con lo stesso Guardiola che incombe dalle retrovie. Finora è stato un campionato pazzesco da parte dei Gunners, che non intendono fermarsi proprio sul più bello. Già stanno circolando le prime foto con la sua nuova divisa: è già pronto per regalare il suo calcio.