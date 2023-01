“Pavard è pronto a firmare”: Milan-Juve, svolta improvvisa

Benjamin Pavard è ormai destinato a dire addio al Bayern Monaco: Juve e Milan, così può cambiare tutto

Il calciomercato invernale è pronto a chiudere i battenti. Poche ore e le società dovranno poi attendere il termine dell’attuale stagione per tornare a valutare i possibili rinforzi.

Diverse le occasioni che in vista dell’estate potrebbero sconvolgere il mercato: una su tutte quella legata a Benjamin Pavard. Il difensore francese pare destinato a dire addio al Bayern Monaco ed in tal senso, la scelta per la sua prossima squadra sembrerebbe essere già stata fatta. Secondo quanto viene riferito oggi da ‘Sport1‘, Benjamin Pavard avrebbe deciso di lasciare il Bayern Monaco con un club su tutti in cima alla lista del difensore. Si tratta del Barcellona, club interessatissimo ad accogliere il francese al termine dell’attuale stagione quando il contratto di Pavard arriverà ad un anno dalla scadenza con la società tedesca. Il laterale ha più volte espresso la volontà di cambiare aria lasciando il club bavarese per cercare fortuna altrove. E adesso pare ormai tutto definito: un addio, tra sei mesi, in direzione Catalogna. Con buona pace di Milan e Juventus che avevano pensato a lungo a Pavard per rinforzare le corsie esterne.

Pavard vuole il Barcellona: Juve e Milan al tappeto

Il 26enne, campione del mondo con la Francia, è stato corteggiato a lungo da diverse tra le big d’Europa ma, adesso, pare tutto più chiaro.

Da comprendere, però, quanto chiederà il Bayern Monaco per il suo cartellino: in tal senso è già stato scelto il sostituto. È notizia di giorni che la società tedesca abbia deciso di puntare forte su Joao Cancelo, considerato sacrificabile da Guardiola al Manchester City. Rossoneri e bianconeri dovranno dunque rivolgere la propria attenzione altrove: Pavard ha deciso, la sua prossima squadra sarà il Barcellona. In questa prima parte di stagione con la maglia del Bayern Monaco, il classe ’96 ha collezionato 23 presenze con 4 reti all’attivo.