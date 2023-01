Maldini ribalta il Milan: subito 100 milioni da Leao e doppio erede

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan già nel corso della finestra del calciomercato di gennaio: Paolo Maldini pensa alla doppietta da urlo

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte ed è bene aspettarsi anche delle sorprese. Lunedì 2 aprirà la sessione invernale aprirà ufficialmente i battenti, di conseguenza le varie dirigenze in Serie A si mantengono attive su entrambi i fronti, sia entrate che uscite.

Una delle situazioni più spinose che continua a tenere banco da diverso tempo è quella relativa al rinnovo di contratto di Rafael Leao. L’attaccante di proprietà del Milan, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e il rinnovo appare complicato. C’è una vera e propria matassa da sbrogliare, motivo per cui non è affatto da escludere una partenza immediata dell’ex Lille. Il ‘Diavolo’, chiaramente, vorrebbe trattenere colui che rappresenti uno degli elementi di maggior spicco della rosa targata Stefano Pioli, ma se dovesse arrivare una super offerta da 90-100 milioni di euro il sacrificio potrebbe diventare realtà.

Maldini e Massara ne sono consapevoli, infatti avrebbero già adocchiato il possibile erede del classe ’99. Stiamo parlando di Ademola Lookman, ala sinistra in forza all’Atalanta che ha conquistato tutti nella prima parte di stagione. Sette gol e due assist siglati in quindici partite di campionato. Davvero niente male. Sappiamo che Leao piace parecchio a Graham Potter e al suo Chelsea: l’affare in questione potrebbe concretizzarsi a breve e a quel punto i milanesi si tufferebbero immediatamente sulla pedina nigeriana, la cui valutazione è intorno ai 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Lookman erede Leao: Kalimuendo se parte Giroud

Attenzione, poi, a Olivier Giroud. Tra sei mesi scadrà l’accordo scritto del centravanti francese e l’eventuale addio a parametro zero è uno scenario da tenere in considerazione. Questo perché Giroud vorrebbe un adeguamento dopo l’ottimo Mondiale (ora percepisce 3,5 milioni netti) e può ancora attrarre qualche big europea nonostante l’età avanzata.

E nel caso il 36enne facesse le valigie nei mesi a venire, il club di Via Aldo Rossi potrebbe tentare l’assalto a Kalimuendo (Rennes). Profilo giovane – 20 anni -, perfetto per la linea verde che il Milan intende continuare a seguire. Il prezzo è simile a quello di Lookman, con i rossoneri che sfrutterebbero il tesoretto accumulato dalla cessione di Leao. Riflessioni in corso.