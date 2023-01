Dipende tutto da Lautaro: 80 milioni per rivoluzionare l’Inter

Il calciomercato dell’Inter prende forma, con Lautaro Martinez al centro di tutto: ecco il piano di Marotta

Il big match contro il Napoli si avvicina inesorabile, segnando giorni di attesa e tensione per l’Inter di Simone Inzaghi. Sì, perché il quinto posto non può bastare a chi solo un anno e mezzo fa festeggiava un tricolore più che meritato.

Ecco quindi che la super sfida contro la squadra dell’ex Spalletti può risultare già decisiva per il cammino in Serie A della ‘Beneamata’ e, di conseguenza, influire non poco sulle scelte da fare da qui alla prossima estate. Da questo punto di vista, il calciomercato rivelerà le chiare intenzioni del club di Zhang di mettere a posto i conti ma, allo stesso tempo, mantenere competitivo il gruppo agli ordini di Inzaghi. E al centro di tutto continuerà ad esserci Lautaro Martinez, fresco campione del mondo con l’Argentina e pronto a scatenarsi anche in maglia nerazzurra. Il ‘Toro’, nel caso in cui dovesse essere protagonista di una grande seconda parte di stagione, non è detto che non torni nuovamente nei radar dei grandi club europei che solo un anno fa facevano a gara per tentare di strapparlo ai nerazzurri. Il 25enne di Bahìa Blanca ha firmato un rinnovo fino al 2026, lo scorso 28 ottobre e vuole quindi trascinare l’Inter alla risalita di una classifica che ha fino ad ora deluso ogni aspettativa.

Conferme e rivoluzione: Marotta rimpiazza così il ‘Toro’

Attenzione, però. Perché con una proposta da 80 milioni a salire, l’Inter potrebbe tornare a valutare la cessione dell’attaccante ex Racing che contribuirebbe così a risanare i conti del club di Zhang.

In quel particolare scenario, poi, Marotta blinderebbe Lukaku e Dzeko puntando forte su Marcus Thuram, per il quale l’Inter tratta l’approdo a parametro zero ormai da tempo. Il figlio d’arte è infatti in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach e tra le priorità vi sarebbe proprio l’Inter. Un trittico, tra conferme e un nuovo arrivo, che porterebbe Lautaro lontano da Milano. Valutazioni in corso, tra suggestioni ed interessi concreti: intanto il ‘Toro’ è pronto a prendersi l’Inter da subito già contro il Napoli.