Ritorno di fiamma: la Roma prova il sorpasso alla Juve

Josè Mourinho continua a lavorare per una seconda parte di stagione da urlo: asta con la Juventus, la situazione in ottica futura

Le big d’Italia sono sempre al lavoro per rinforzare le rispettive rose: così la Roma avrebbe messo nel mirino il talentuoso giocatore spagnolo, ma attenzione anche alla Juventus. Sarà una seconda parte di stagione importante per le due compagini italiane, che vogliono dimostrare il loro reale valore dopo un inizio non troppo entusiasmante.

La società giallorossa sarebbe piombata su Ivan Fresneda, talentuoso terzino destro spagnolo classe 2004. Si è messo in mostra proprio nella gara tra Real Valladolid e Real Madrid sfornando un’ottima prestazione contro giocatori del calibro di Vinicius. Cresciuto nella cantera anche dei madrileni, il giovane spagnolo ha mostrato fin da subito una personalità importante per un talento di appena 18 anni. Al momento all’interno del contratto è prevista una clausola di 30 milioni di euro. In estate è arrivato anche il rinnovo, ma l’Atletico Madrid ci ha provato fino in fondo con una proposta ritenuta insufficiente per il club spagnolo. Anche il Newcastle sembra molto interessato con un’offerta da 10 milioni di euro provando così di spingersi fino a 15 milioni. In questa stagione ha collezionato ben 8 presenze tra campionato spagnolo e Coppa del Re attirando così gli interessamenti delle big d’Europa.

Calciomercato, Fresneda il futuro che avanza

La Roma potrebbe così chiudere l’affare in poco tempo, ma la concorrenza è già molto agguerrita. C’è anche la Juventus che è abituata a lavorare in anticipo con giovani talenti dal futuro più che roseo. Fresneda è ormai sulla bocca di tutti dopo le ottime prestazioni fornite in Spagna con la maglia del Real Valladolid.

Novità interessanti arriveranno nelle prossime settimane con una vera e propria asta in Europa. I maggiori club europei, tra cui anche Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Rennes avrebbero mosso i primi passi. Attenzione anche a Roma e Juventus con i bianconeri che vorrebbe chiudere in tempi brevi per il sostituto di Cuadrado.