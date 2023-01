Provocazione Atalanta: ecco cosa serve per Carnesecchi alla Juventus

La Juventus continua a monitorare attentamente il talentuoso portiere Marco Carnesecchi: il possibile intreccio con l’Atalanta

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. In tanti diranno addio per ringiovanire la rosa della Juventus e così la dirigenza avrebbe pensato ad un profilo interessante per la porta. Piace da tempo l’attuale estremo difensore della Cremonese, Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta.

Prima la promozione in Serie A proprio difendendo i colori della Cremonese, poi il ritorno a Cremona ancora una volta in prestito. Così Carnesecchi ha conquistato il posto da titolare dopo le prime uscite di Radu. Classe 2000, è il portiere dell’Italia Under 21 diventando anche il capitano della formazione del Ct Nicolato. Una crescita graduale per entrare così nel mirino della Juventus, che vuole ringiovanire la rosa a sua disposizione. Un’idea suggestiva tra i pali con un profilo italiano dal futuro più che roseo. Le prossime settimane saranno decisive con il suo obiettivo di contribuire alla salvezza della Cremonese per poi pensare definitivamente al suo futuro. Da anni è legato contrattualmente all’Atalanta, ma finora la dirigenza bergamasca non gli ha ancora dato una vera chance in Prima squadra.

Calciomercato, affare Juventus-Atalanta: le condizioni

Nel frattempo la Juventus sta lavorando alla grande facendo esordire tanti giovani talenti in Prima squadra. Grazie al lavoro della formazione Under 23 bianconera, che milita attualmente in Serie C, Massimiliano Allegri ha potuto usufruire del lavoro dei suoi colleghi in tutti questi anni lanciando senza problemi giocatori già pronti per palcoscenici importanti.

L’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, ha sparato sempre alto per quanto riguarda il suo prezzo. La Juventus potrebbe inserire anche il talentuoso giocatore argentino, Matias Soule, ma il club bergamasco vorrebbe come contropartita tecnica il talentuoso esterno bianconero Samuel Iling, che si è messo già in mostra nella prima parte di stagione. Carnesecchi è uno dei profili più interessanti per pensare alla questione portiere in vista dei prossimi anni.