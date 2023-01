Marotta gioca d’anticipo: scambio top, Gosens se ne va

Il calciomercato dell’Inter può vedere un grande colpo durante l’estate: la concorrenza in Serie A finisce al tappeto

Il 2023 è finalmente è arrivato e per l’Inter è tempo di prepararsi alla super sfida di Serie A, tra soli due giorni, contro il Napoli.

Un big match dal sapore di spartiacque per i nerazzurri che non possono più permettersi passi falsi se vogliono sperare di riavvicinarsi ai club di vertice. Dal campo al calciomercato, le attenzioni di Marotta sono ora rivolte a quelle che potrebbero essere le operazioni da imbastire e portare a termine entro fine mese. Diverse, invece, le criticità per la prossima estate. La dirigenza dovrà fare i conti con le scadenze contrattuali di de Vrij e Skriniar che sembrerebbero sempre più lontani dai colori nerazzurri. Ma non solo. Perchè un altro nome illustre che con ogni probabilità partirà è quello di Robin Gosens, che non ha scaldato gli animi nel suo primo anno con la maglia dell’Inter. Già vicino al ritorno in Germania la scorsa estate, l’ex atalantino potrebbe finalmente riavvicinarsi prepotentemente alla maglia del Bayer Leverkusen.

Gosens in Germania: Marotta si prende il centrale

In tal senso, Piero Hincapiè sembrerebbe la pedina prescelta da Marotta per sfruttare l’interesse del club tedesco per Gosens. Il centrale difensivo, classe 2002, piace tanto in Italia.

Su di lui anche Roma, Napoli e Milan che, tuttavia, con l’accelerata garantita dall’inserimento di Gosens nell’affare, rischiano di veder sfumare definitivamente la pista che porta a Hincapiè. Ci aveva pensato anche il Bayern Monaco ma, adesso, l’Inter sembrerebbe potersi porre in pole position per l’arrivo dell’ecuadoregno il prossimo giugno. Il rinforzo ideale per rimpolpare la parte centrale della retroguardia che subirà, con ogni probabilità, cambiamenti importanti a fine stagione. Hincapie, protagonista in Qatar, con il Bayer Leverkusen ha collezionato 18 presenze con 1 rete all’attivo.