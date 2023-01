Svolta per il post Allegri: il ritorno è già deciso

La Juventus con ogni probabilità dirà addio ad Allegri a fine stagione: sorpresa alla finestra, ecco il ritorno

Il nuovo anno, nei piani del club bianconero, dovrà portare risultati come accaduto sul finire 2022. La Juventus, attualmente terza, ripartirà dalla sfida di Serie A con la Cremonese anche se le attenzioni dei vertici della ‘Vecchia Signora’ sono rivolte lontano.

In particolar modo alla prossima stagione, al calciomercato estivo, quando molto muterà a partire con ogni probabilità dall’allenatore. Sì perchè, nonostante la rimonta che ha riportato i bianconeri al terzo posto, con ogni probabilità non sarà Allegri a guidare la ‘Vecchia Signora’ nella stagione 2023/24. E nei programmi della Juventus vi è certamente una serie di nomi di spicco, per rilanciare un progetto che ha in buona parte deluso le aspettative sin dal ritorno del ‘Conte Max’ a Torino. Ecco quindi che tra i profili monitorati, uno sarebbe in comune con il Barcellona e le esigenze della società di Laporta di tornare ai vertici del calcio europeo. Si tratta di Luis Enrique che, come viene riportato da ‘ElNacional.cat’, è insieme a Tuchel uno dei nomi al vaglio del presidente blaugrana per l’anno prossimo. Nonostante la conferma fiducia in Xavi, infatti, l’ex centrocampista potrebbe finire per essere messo in disparte.

Xavi trema, riecco Luis Enrique: Juve al tappeto

A maggior ragione dopo l’eliminazione dalla Champions League, il tecnico dovrà portare risultati di un certo livello.

Ma intanto il nome di Luis Enrique resta vivo ed è molto probabile che, in caso di addio di Xavi, l’ormai ex Ct della Spagna possa tornare sulla panchina blaugrana a sei anni dal suo addio al Barcellona. Una pessima notizia per la Juventus che, dunque, dovrà verosimilmente guardare altrove per la ricerca dell’erede di Allegri. A Laporta l’ultima decisione ma pare decisamente probabile che in caso di chiamata da Barcellona, Luis Enrique dica sì al grande ritorno in Catalogna.