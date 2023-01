Skriniar via, spunta lo scambio col campione del mondo

Possibile clamorosa svolta nel futuro del difensore slovacco: l’Inter riflette sullo scambio col campione del mondo argentino

Passano i giorni, le settimane e i mesi, ma il futuro di Milan Skriniar resta nebuloso. L’aver respinto gli assaliti milionari del PSG, protrattisi fino ad agosto inoltrato, hanno solo rimandato un problema che ora deve essere defintivamente affrontato dalla dirigenza nerazzurra in tutta la sua urgenza. Tra meno di 30 giorni infatti lo slovacco può legittimamente chiudere un accordo con qualsivoglia club per un suo trasferimento a zero a partire dal prossimo 1 luglio.

Le strade da percorrere, realisticamente, sono due. O si rinnova il contratto – a cifre che però metterebbero un po’ in difficoltà Zhang – oppure si vende subito il giocatore. A costi magari ridotti rispetto ai 70 milioni cash richiesti fino a qualche mese fa. Il dubbio assale la dirigenza meneghina, con Beppe Marotta impegnato a tessere la tela di una situazione difficile da sbrogliare. Una soluzione potrebbe però arrivare da Madrid, dove i guai di un giocatore già storico pallino dell’Inter negli anni passati potrebbe fungere da ‘pretesto’ per risolvere il tutto.

De Paul via da Madrid, Simeone preme per lo scambio

Protagonista di una dura contestazione da parte dei tifosi dell’Atletico Madrid, che lo hanno attaccato per aver ballato al concerto della fidanzata dopo essersi dichiarato infortunato – ed aver saltato quindi il ritorno agli allenamenti col club colchonero – Rodrigo De Paul vive delle ore calde anche per motivi strettamente personali. La scintilla con Simeone non è mai scattata, del resto. Nonostante, nelle partite pre-Mondiale, l’argentino abbia avuto un rendimento migliore di quello messo in mostra lo scorso anno, il ‘Cholo’ ha deciso che si può fare a meno di lui. Anche perchè all’orizzonte Simeone avrebbe scorto una grande opportunità.

Ben consapevole del valore di mercato del centrocampista albiceleste – non meno di 40 milioni – e che l’Inter non può tirare troppo sul prezzo di Skriniar, il tecnico argentino vorrebbe proporre uno scambio alla pari alla dirigenza nerazzurra. Cotto e mangiato, subito. A gennaio. Senza troppi fronzoli. Al di là della verifica sulla volontà dello slovacco di approdare a Madrid, resta da capire se l’offerta possa far leva su Marotta, che certamente deve prendere almeno in considerazione l’interessante proposta.