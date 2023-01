Un raggio di sole nel diluvio: Allegri lo recupera subito

La Juventus prosegue la preparazione in vista del match in trasferta contro la Cremonese: mister Massimiliano Allegri recupera un titolare

È tempo di calciomercato, ma soprattutto è finalmente tempo di Serie A. Dopodomani riprende il campionato e c’è grande curiosità di capire come ripartiranno tutte le varie big. In particolare, ovviamente, la Juventus targata Massimiliano Allegri, chiamata a dare seguito alla striscia di sei successi consecutivi accumulata prima della pausa per il Mondiale qatariota.

L’impegno sulla carta è di quelli più che fattibili: la squadra torinese, infatti, se la vedrà faccia a faccia con la Cremonese di Alvini e l’unica opzione possibile è vincere. Anche perché bisogna restare nella scia del Napoli capolista, che vanta un bottino fantastico di ben 41 punti. Dopo il ko subito dal Paris Saint Germain per mano del Lens, i partenopei sono diventati l’unica truppa imbattuta in Europa.

Un traguardo estremamente significativo, anche se ovviamente insufficiente ai fini della conquista del principale trofeo nazionale. Dieci lunghezze rendono assai complicata la missione della ‘Vecchia Signora’, ma tutto può ancora succedere. Allo stesso, però, è necessario fare i conti con le numerose assenze che non lasciano tranquillo il tecnico livornese. L’ex Milan, in quel di Cremona, si vedrà costretto a rinunciare a ben sette pedine: Paul Pogba, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Vlahovic, Cuadrado, Bonucci e De Sciglio nello specifico.

Juventus, in sette out per la Cremonese: Allegri recupera Szczesny

Nel caso di Di Maria e Paredes non si tratta di infortuni: i due calciatori hanno svolto oggi il primo allenamento dopo la festa per il trionfo con l’Argentina, di conseguenza non sono ancora in grado di dare il loro contributo alla causa bianconera.

Insomma la situazione non è semplice da gestire, ma c’è una buona notizia. Wojciech Szczesny ha smaltito il problema al collo rimediato nell’amichevole con lo Standard Liegi ed è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Perciò è recuperato e mercoledì sarà a disposizione di Allegri.