Inzaghi prepara Inter-Napoli: Brozovic a parte, novità in attacco

Il tecnico nerazzurro ha in mente qualche cambio tattico per massimizzare l’impatto contro l’ostica avversaria, non ci sarà Lautaro dal primo minuto

Mancano appena due giorni alla ripresa delle ostilità di campionato con il big match tra Inter e Napoli a fungere da apripista per la nuova annata. Per l’occasione il tecnico Simone Inzaghi potrà contare su tanti volti noti che hanno preso parte alla passata edizione del Campionato del Mondo, ma le scelte dovranno essere oculate.

Anzitutto, secondo gli ultimi aggiornamenti, il centrocampista Marcelo Brozovic è alle prese con del lavoro differenziato per massimizzare il recupero dopo il fastidio subito nella semifinale del Mondiale. Perciò è molto probabile che non partirà dal primo minuto, lasciando ad Hakan Calhanoglu le redini della cinta mediana accanto a Mkhitaryan e Barella. In dubbio anche Stefan de Vrij in difesa, con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni che scalpitano e vogliono fare bella figura davanti ad André Onana.

Lukaku e Dzeko guidano l’offensiva, Lautaro attende in panchina

La vera grande novità sarà rappresentata dal duo d’attacco: il tecnico piacentino ha voglia di confermare le buone prestazioni offerte da Romelu Lukaku e Edin Dzeko nel corso delle ultime amichevoli giocate in quel di Reggio Calabria e Reggio Emilia, lasciando Lautaro Martinez ai box.

Una decisione voluta per non far gravare sull’argentino il peso di altre partite dopo essere arrivato sino in fondo alla competizione internazionale più importante del mondo. È verosimile che possa prendere il posto del bosniaco a partita in corso, per ricomporre la coppia della ‘Lu-La’ dopo qualche tempo dall’ultima volta a causa dei già noti problemi fisici accusati dal belga nella prima metà di stagione.