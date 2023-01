“Juventus presa come parcheggio”: Pruzzo duro nei confronti della stella bianconera

L’ex calciatore della Roma, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio toccando svariati argomenti.

L’ex bomber dei giallorossi ha parlato della Juventus e, più precisamente, di Angel Di Maria, che non si è reso protagonista di una grandissima prima parte di stagione. L’argentino, infatti, ha collezionato 10 presenze tra campionato e Champions League, realizzando una sola rete e fornendo quattro assist. Pruzzo, sul Fideo, ha dichiarato che “Di Maria ha preso la Juve come un parcheggio, ma poi c’è anche la professionalità di certi giocatori che vogliono dimostrare di meritarsi tutto sul campo. Le prime partite possono riservare delle incognite in più, perché le piccole possono provare a fare la sorpresa”.

Oltre a parlare della vecchia signora, ha parlato anche di chi, secondo lui, sarà il prossimo calciatore ad approdare in Arabia Saudita. A tal proposito, ha aggiunto che “per me sarà Icardi, secondo me è pronto”. Insomma, secondo l’ex bomber potrebbe essere Mauro Icardi a raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia, portando ancora più in alto il livello della Lega Saudita Professionistica.