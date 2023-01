Juve-Inter, colpo e dispetto: Marotta lo strappa a zero

Il calciomercato di Juventus ed Inter può intrecciarsi in vista dei prossimi mesi: Marotta ‘risponde’ ai bianconeri

Il rientro in campo è ormai vicinissimo: meno di una settimana ed Inter e Juventus affronteranno rispettivamente Napoli e Cremonese.

Sempre più dietro la finestra la sessione invernale di calciomercato che, già a partire dal 2 gennaio, riaprirà ufficialmente i battenti pronta a regalare sorprese tra le big del nostro calcio. E in tal senso, gli obiettivi che possono accomunare Juventus ed Inter sono molteplici. Sì, perché le due società non hanno brillato fino a questo momento e puntano ad una seconda stagione da protagoniste specialmente in Serie A. Per farlo, il mercato sarà l’arma in più da sfruttare. I nerazzurri devono fare i conti con i possibili addii a zero di Skriniar e de Vrij, oltre alla probabile partenza di Dumfries che regalerà una ricca plusvalenza alle casse nerazzurre. Per la Juventus, vista anche la rivoluzione a livello societario, sono previsti altrettanti cambiamenti al gruppo allenato da Massimiliano Allegri con un particolare focus sugli esterni. Ed è a destra che, con Cuadrado che vedrà esaurire il suo contratto il prossimo 30 giugno, la priorità è l’arrivo di un colpo di un certo peso proprio in quella zona del campo.

Colpo Juve: Marotta spinge per il ‘tradimento’

Occhi su un obiettivo nerazzurro, quel Tajon Buchanan che ha impressionato con il Canada, nel recente Mondiale in Qatar, e potrebbe fruttare al Bruges una cifra rispettabile.

Il 25enne di Brampton, Ontario, piace alla ‘Vecchia Signora’ che potrebbe puntarvi anticipando proprio l’Inter. E Marotta, dal suo canto, avrebbe già in mente una risposta forte, altisonante. Se la Juventus dovesse effettivamente superare la ‘Beneamata’ centrando il colpo Buchanan dal Belgio, allora il dirigente interista si fionderebbe su Juan Cuadrado. Il colombiano non disdegnerebbe un’altra grande sfida italiana dopo quella con la Juventus, ‘tradendo’ di fatto i torinesi approdando gratis alla corte di Simone Inzaghi.