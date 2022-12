Post de Vrij grazie a Gosens: scambio immediato a gennaio

L’Inter è alla ricerca delle giuste occasioni che il mercato, già a gennaio, può riservare alla squadra di Inzaghi: spunta lo scambio

Poco più di tre settimane e, archiviato il Mondiale in Qatar, sarà il calciomercato invernale a monopolizzare l’attenzione delle grandi società sparse per l’Europa. Le big di Serie A non faranno eccezione e, anzi: si lavora in anticipo per puntellare le rose in vista della seconda stagione.

Da questo punto di vista l’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver deluso nella prima parte della stagione, vuole tornare a correre e proverà a farlo già nell’esordio nell’anno nuovo, contro il Napoli capolista dell’ex Spalletti. Tra i possibili affari potrebbe tornare di moda quello di Robin Gosens e la possibile cessione del laterale tedesco, già vicino a dire addio ai nerazzurri la scorsa estate. L’ex Atalanta non ha convinto Simone Inzaghi ed è per questo che Marotta e Ausilio stanno valutando una possibile operazione di scambio, già a gennaio. La pista ventilata che avrebbe visto Gosens trasferirsi al Bayer Leverkusen solo qualche mese fa può tornare in auge. La dirigenza della ‘Beneamata’ avrebbe in mente di offrire nuovamente alla società tedesca Gosens, stavolta nell’ambito di un possibile scambio con Piero Hincapie.

Hincapie all’Inter: la controproposta del Bayer Leverkusen

Il talentuoso centrale ecuadoregno, classe 2002, potrebbe essere una priorità per l’Inter visto che perderà a zero de Vrij ed il rinnovo di Milan Skriniar rimane in attesa. Per cedere il 19enne ex Talleres, al Bayer dall’estate 2021, la società tedesca punterebbe ad altro: non Gosens bensì Kristjan Asllani. L’albanese sta trovando poco spazio in nerazzurro e potrebbe salutare a gennaio. Per Hincapie, dunque, il Bayer Leverkusen potrebbe insistere chiedendo Asllani: le prossime settimane saranno cruciali per comprendere l’eventuale avvio della trattativa.