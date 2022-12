Milan scatenato: ‘asse’ con l’agente e doppio colpo

I rossoneri si muovono decisi sul calciomercato. Ziyech per gennaio, mentre a giugno possibile colpo a zero

Il Milan è e sarà una delle società più attive nel prossimo calciomercato di gennaio. I tifosi sperano non sul fronte uscite… Di peso, come sarebbero quelle di Bennacer e Leao al momento i calciatori rossoneri con maggiori pretendenti.

Per il centrocampista algerino, fresco di passaggio alla scuderia di Enzo Raiola e Rafaela Pimenta, si parla con insistenza di interesse forte del Chelsea. Stando a indiscrezioni i ‘Blues’ potrebbero andare all’assalto dell’ex Empoli già nell’ormai imminente finestra invernale, sfruttando appunto il cambio di agente che ha azzerato o quasi la trattativa per il rinnovo che era pressoché giunta al traguardo. Difficile però che il Milan possa accettare di privarsene nel bel mezzo della stagione, mentre in estate il via libera è possibile alla giuste (50 milioni?) condizioni.

Nel frattempo col Chelsea può provare a concludere un affare ‘caldo’ da tempo, quello con protagonista Hakim Ziyech autore di un Mondiale eccezionale come del resto l’intero Marocco. Maldini potrebbe cercare un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 18-20 milioni, che magari può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. L’ostacolo rimarrebbe l’ingaggio di circa 6 milioni.

Calciomercato Milan, ‘asse’ con Ledure: Ziyech subito e Depay a giugno

Trent’anni il prossimo 19 marzo, Ziyech è seguito dall’avvocato Ledure che pochi mesi fa ha contribuito al ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. Ma, a proposito di Mondiale super, è il legale che segue pure Memphis Depay, sempre in scadenza a giugno col Barcellona. In Qatar l’olandese sta dando prova di essere un calciatore di assoluto livello, uno insomma da Milan ambizioso. Maldini può pensarci in maniera concreta dati i limiti, tecnico, fisici e anagrafici dell’attuale reparto avanzato di Pioli, mettendo sul piatto un quadriennale da 4-5 milioni netti con la possibilità di usufruire il decreto crescita. Per il ventottenne batterebbe la concorrenza di diverse società straniere, ma soprattutto di Juventus e Roma.