Affare Milinkovic alla svolta: cosa sta succedendo

Milinkovic-Savic è sempre l’oggetto del desiderio delle big d’Europa, tra cui anche la Juventus: affare verso la svolta

Sul possibile addio del centrocampista serbo della Lazio è tornato anche a parlare il patron del club biancoceleste, Claudio Lotito, che ha rivelato così novità importanti. Protagonista anche al Mondiale con la Serbia, ora Milinkovic-Savic è pronto a discutere del suo futuro con la Lazio.

Così, a margine del “Premio Colalucci”, lo stesso Lotito ha parlato del futuro del centrocampista serbo, reduce dal Mondiale in Qatar: “I contratti si fanno quando scadono, la Lazio ha interesse perché è un grande giocatore e un grande uomo”. Poi ha aggiunto: “Nella vita tutto ciò che ha inizio ha anche una fine, a partire dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta, è un valore aggiunto. Quello che manca sono i presidenti, non abbiamo problemi a trovare giocatori o allenatori”.

Juventus, affare Milinkovic Savic: le big si muovono ancora

La Lazio cercherà così di blindarlo senza lasciarlo andare via. Sulle sue tracce è sempre vivo l’interesse della Juventus, che ora starebbe pensando anche ad altri profili. Il club bianconero lo prenderebbe al momento soltanto a prezzo di saldo oppure direttamente nel 2024 con la possibilità del parametro zero.

In estate attenzione alle sirene provenienti dalla Premier League con il Manchester United in pole così come il PSG pronto sempre ad acquistare i migliori calciatori in circolazione. La Juventus dovrà così risolvere i problemi extra-calcistici il prima possibile per poi concentrarsi sul fronte calciomercato andando a prelevare i migliori sulla piazza. Novità importanti potrebbero esserci a partire da gennaio con la possibilità di vederlo altrove: lo stesso Lotito è pronto a discutere dei termini contrattuali per blindarlo definitivamente in maglia biancoceleste. Il suo futuro resta ancora in bilico: la sua scelta sarà decisiva per capire su quale strada proseguire senza problemi.