Intreccio di fenomeni, Ancelotti mette sul piatto 330 milioni

Il Real Madrid prepara il doppio colpo da urlo: sul tavolo ci sono 330 milioni per due acquisti da spalmare nel prossimo biennio

Il Mondiale in Qatar sta esaltando ancor di più, come se ce ne fosse stato bisogno, il talento di Kylian Mbappé, assoluto trascinatore della Francia nel cammino verso la finale. Il fenomeno transalpino, molto vicino al Real Madrid nella scorsa estate, incrocierà ora la sua strada con un altro giovane prodigio del calcio continentale, quel Jude Bellingham per il quale le società di Premier sono già disposte a darsi battaglia con un’asta che parte da almeno 120-130 milioni.

Quando si tratta di colpi ultra milionari però, non ci si deve mai dimenticare del Real Madrid, assoluto specialista di affari dai 100 milioni in su. Rassegnatosi ormai, come riporta il portale spagnolo ‘As‘, a non poter più tesserare Mbappé, la dirigenza merengue avrebbe spostato il tiro sul talento inglese del Borussia Dortmund. Ma non solo. A proposito di chi da quelle parti ci è passato, e che ora fa valanghe di gol in Premier, è tornata calda, caldissima, la pista che porta a Erling Haaland.

Florentino Perez all’assalto dei due fenomeni

La strategia del presidentissimo Florentino Perez, da sempre protagonista di trattative che qualcuno definisce addirittura ‘immorali’ data la quantità di denaro messo sul piatto, è semplice. A giugno 2023 parte l’assalto al britannico, per il quale sarà presentata un’offerta di 150 milioni. Forte della presunta volontà del ragazzo di provare l’esperienza col club più titolato del mondo piuttosto che tornare un patria, Bellingham potrebbe essere il grande colpo del prossimo calciomercato estivo. Ma non finisce qui, per citare un famoso personaggio della storia della TV italiana.

Già ex compagno dell’inglese tra le fila dei gialloneri della Ruhr, Erling Haaland è l’altro sogno proibito del Real Madrid. La clausola di uscita dal Manchester City, dove sta demolendo un record dietro l’altro, è di 180 milioni. Una quantità che il club madrileno sarebbe disposto a versare tra un anno e mezzo, a giugno 2024, per un altro acquisto stellare targato Perez.